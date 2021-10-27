وزير الخارجية يطمئن: الجالية اللبنانية في السودان بخير

طمأن وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب الى أوضاع الجالية اللبنانية في السودان، وقال في دردشة مع الصحافيين: اننا نتابع بإهتمام كبير ما يجري في السودان بالتنسيق مع سفارتنا في الخرطوم والمعطيات المتوافرة لدينا لتاريخه أفادت بأن الجالية اللبنانية في السودان بخير وندعو كل اللبنانيين المقيمين في السودان إلى اتخاذ كل اجراءات الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم