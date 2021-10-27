نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع: المطالبة باستقالة قرداحي أمر يمس السيادة الوطنية

أصدرت نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع بيانا اعتبرت فيه "أن المطالبة باستقالة وزير الاعلام الاستاذ جورج قرداحي امر يمس السيادة الوطنية خصوصا أن التعبير عن الآراء والمواقف السياسية حق كفله الدستور".ولفتت النقابة في بيانها إلى "أن السيد وزير الإعلام أوضح موقفه"، مشددا على التزامه كافة بنود البيان الوزاري الذي ينص على احترام الدول العربية واقامة افضل العلاقات معها وعدم التدخل المتبادل في الشؤون الداخلية لكل دولة".