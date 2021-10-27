طرابلسي: ننتظر إقرار الهيئة العامة التشريعية لمشروع دعم القطاع التربوي

غرد النائب ادكار طرابلسي على حسابه عبر "تويتر" قائلاً: "ننتظر غدا إقرار الهيئة العامة التشريعية لمشروع دعم القطاع التربوي (الخاص والرسمي) ب 500 مليار ليرة، هذا سيريح الاهل والاساتذة. واقرار اقتراحين تقدمنا بهما: الهوية التربوية والتوجيه المهني، وغيرها من اقتراحات قوانين تربوية تساهم بتقدم التربية في لبنان".