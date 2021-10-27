بعد تصريحات قرداحي... الخارجية السعودية تستدعي سفير لبنان وتسلمه مذكرة احتجاج

استدعت وزارة الخارجية السعودية سفير لبنان لدى المملكة وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي.وأعربت عن أسفها لما تضمنته تصريحات قرداحي من "إساءات" تجاه المملكة ودول تحالف دعم الشرعية باليمن وتعتبرها "تحيزا واضحا" للحوثيين.وأكدت الخارجية السعودية أن تصريحات قرداحي تتنافى مع أبسط الأعراف السياسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين.