لبنان

بعد تصريحات قرداحي... الخارجية السعودية تستدعي سفير لبنان وتسلمه مذكرة احتجاج

Lebanon 24
27-10-2021 | 10:14
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استدعت وزارة الخارجية السعودية سفير لبنان لدى المملكة وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي.

وأعربت عن أسفها لما تضمنته تصريحات قرداحي من "إساءات" تجاه المملكة ودول تحالف دعم الشرعية باليمن وتعتبرها "تحيزا واضحا" للحوثيين.

وأكدت الخارجية السعودية أن تصريحات قرداحي تتنافى مع أبسط الأعراف السياسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين.

المصدر: العربية

لبنان

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