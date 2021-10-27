لبنان

جعجع لمناصريه: شكرا من القلب

Lebanon 24
27-10-2021 | 10:25
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غرد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عبر "تويتر" قائلا: "اتيتم اليوم من كل المناطق رفضاً لتسييس القضاء، ورفضاً لملاحقة المعتدى عليهم، اتيتم دعماً للتحقيق في انفجار المرفأ، وتأكيدا بأن المرتكب في المرفأ وعين الرمانة لن يفلت من العقاب.

فشكراً من القلب لكم جميعا، وعهداً ان نبقى معا، انتصاراً للحرية والحق والعدالة، وصونًا للبنان ومستقبل أجياله القادمة".
 
 
وأرفق التغريدة بصورة له وهو يحمل وردة بيضاء.
 
 
 
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