جعجع لمناصريه: شكرا من القلب

اتيتم اليوم من كل المناطق
رفضاً لتسييس القضاء
ورفضاً لملاحقة المعتدى عليهم
اتيتم دعماً للتحقيق في انفجار المرفأ
وتأكيداً بأن المرتكب في المرفأ وعين الرمانة واحد.
فشكراً من القلب لكم جميعا
وعهداً ان نبقى معا
انتصاراً للحرية والحق والعدالة
وصونًا للبنان ومستقبل أجياله القادمة. pic.twitter.com/rISXvrbPGS
— Samir Geagea (@DrSamirGeagea) October 27, 2021
اتيتم اليوم من كل المناطق
رفضاً لتسييس القضاء
ورفضاً لملاحقة المعتدى عليهم
اتيتم دعماً للتحقيق في انفجار المرفأ
وتأكيداً بأن المرتكب في المرفأ وعين الرمانة واحد.
فشكراً من القلب لكم جميعا
وعهداً ان نبقى معا
انتصاراً للحرية والحق والعدالة
وصونًا للبنان ومستقبل أجياله القادمة. pic.twitter.com/rISXvrbPGS