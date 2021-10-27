هذا ما قاله قرداحي عن امكانية الاعتذار

صدر عن وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي التوضيح الآتي:

أود التأكيد مجدداً على ما قلته في مؤتمري الصحفي اليوم ، بأنني ملتزم تماما بالبيان الوزاري للحكومة ، الذي كنت مشاركاً في إعداده ، وبسياسة الحكومة الخارجية ، خاصة لجهة الحفاظ على افضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة لاسيما المملكة العربية السعودية ودول الخليج واليمن التي أكن لهم ولشعوبهم عاطفة خاصة .. أما بالنسبة للحديث الذي أجرته معي محطة الجزيرة اونلاين ، وبثته منذ يومين ، فيعود تاريخه الى الخامس من شهر آب أغسطس ، في اسطنبول ، اي قبل اسابيع من تشكيل الحكومة وكنت أدليت به بصفة خاصة. تبقى مسألة الاعتذار ، فأنا لدي الشجاعة الادبية لأن أعتذر عن خطأ اقرداحي عنرتكبته اثناء وجودي في الوزارة بصفة رسمية .