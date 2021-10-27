وزير الزراعة التقى نظيره التركي وسلسلة إجتماعات في اسطنبول





وأفاد بيان وزعه المكتب الإعلامي لوزير الزراعة أن "اللقاء كان مثمرا وايجابيا، وتم الاتفاق على تشكيل لجان فنية زراعية، إضافة الى ترسيخ التعاون بين البلدين في مجال الأحراج والغابات وإنتاج الشتول الحرجية، خصوصا أن لبنان يسعى إلى زيادة المساحات الحرجية وتعويض ما فقده بسبب القطع الجائر والحرائق". التقى وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن في اسطنبول، وزير الزراعة والغابات التركي بكر باكديميرلي، بحضور المدير العام للزراعة لويس لحود، وتطرق البحث إلى تطوير العلاقات الثنائية، لا سيما في المجال الزراعي وتوقيع اتفاقيات ثنائية بين البلدين في المجالات كافة.وأفاد بيان وزعه المكتب الإعلامي لوزير الزراعة أن "اللقاء كان مثمرا وايجابيا، وتم الاتفاق على تشكيل لجان فنية زراعية، إضافة الى ترسيخ التعاون بين البلدين في مجال الأحراج والغابات وإنتاج الشتول الحرجية، خصوصا أن لبنان يسعى إلى زيادة المساحات الحرجية وتعويض ما فقده بسبب القطع الجائر والحرائق".

وكذلك عقد اجتماع مشترك بين وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية المهندس أحمد صالح العيادة، في حضور المدير العام للزراعة المهندس لويس لحود ومدير العلاقات الدولية في وزارة الزراعة السعودية نايف الشمري، وذلك على هامش الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الاسلامي التي تنعقد في اسطنبول.



وخلال اللقاء، تمت مناقشة تعزيز التعاون الزراعي والتبادل الزراعي المشترك بين المملكة ولبنان والعمل على عقد اجتماع تقني زراعي بين البلدين برئاسة كل من المدير العام لوزارة الزراعة اللبنانية ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية.

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