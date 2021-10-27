لبنان

وزير الزراعة التقى نظيره التركي وسلسلة إجتماعات في اسطنبول

Lebanon 24
27-10-2021 | 10:35
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 التقى وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن في اسطنبول، وزير الزراعة والغابات التركي بكر باكديميرلي، بحضور المدير العام للزراعة لويس لحود، وتطرق البحث إلى تطوير العلاقات الثنائية، لا سيما في المجال الزراعي وتوقيع اتفاقيات ثنائية بين البلدين في المجالات كافة.

وأفاد بيان وزعه المكتب الإعلامي لوزير الزراعة أن "اللقاء كان مثمرا وايجابيا، وتم الاتفاق على تشكيل لجان فنية زراعية، إضافة الى ترسيخ التعاون بين البلدين في مجال الأحراج والغابات وإنتاج الشتول الحرجية، خصوصا أن لبنان يسعى إلى زيادة المساحات الحرجية وتعويض ما فقده بسبب القطع الجائر والحرائق".
 
وكذلك عقد اجتماع مشترك بين وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية المهندس أحمد صالح العيادة، في حضور المدير العام للزراعة المهندس لويس لحود ومدير العلاقات الدولية في وزارة الزراعة السعودية نايف الشمري، وذلك على هامش الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الاسلامي التي تنعقد في اسطنبول.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة تعزيز التعاون الزراعي والتبادل الزراعي المشترك بين المملكة ولبنان والعمل على عقد اجتماع تقني زراعي بين البلدين برئاسة كل من المدير العام لوزارة الزراعة اللبنانية ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية.
 
التغير المناخي 
وواصل وزير الزراعة  لقاءاته في اسطنبول، فالتقى وكيل وزارة التغير المناخي والزراعة والبيئة سلطان الحبسي، في حضور المدير العام للزراعة المهندس لويس لحود.

وتوجه الوزير الحاج حسن بالشكر الى "دولة الامارات حكومة وشعبا على دعمهم للبنان والموافقة على السماح باعادة تصدير التفاح اللبناني وتصديرالفاكهة، الموز، العنب والحمضيات، الخضار، والمونة ومنتجات المطبخ اللبناني إلى الأسواق الاماراتية. وحمله رسالة شكر الى وزيرة التغير المناخي والبيئة مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري.

وتطرق البحث خلال اللقاء الى تطوير التبادل الزراعي بين البلدين، وتنظيم الاسبوع الزراعي اللبناني خلال شهر شباط المقبل في expo dubai.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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