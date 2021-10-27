عثمان استقبل سفير العراق ونائبه

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ظهر اليوم في مكتبه بثكنة المقر العام، السفير العراقي في لبنان حيدر شياع البراك يرافقه نائبه أمين النصراوي، في زيارة جرى خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد.