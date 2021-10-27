لبنان

عثمان استقبل سفير العراق ونائبه

Lebanon 24
27-10-2021 | 10:45
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 استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ظهر اليوم في مكتبه بثكنة المقر العام، السفير العراقي في لبنان حيدر شياع البراك يرافقه نائبه أمين النصراوي، في زيارة جرى خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد.
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