لبنان

في عكار... العثور على قنبلة يدوية (صورة)

Lebanon 24
27-10-2021 | 10:53
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على قنبلة يدويه في حي الحريق في بلدة ببنين العكارية، وعلى الفور حضرت الى المنطقة دورية من الجيش والاستخبارات للكشف عليها.
 
 
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