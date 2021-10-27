محاضرة توعوية عن مخاطر سرطان الثدي في ثانوية المقاصد

استضافت ثانوية المقاصد الإسلامية التابعة لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في صيدا بالتعاون مع مستشفى حمود - المركز الطبي الجامعي، الاختصاصي في الأمراض الداخلية - دم وأورام الدكتور خالد محسن إبراهيم في محاضرة لمناسبة الشهر العالمي للتوعية على سرطان الثدي، في قاعة معهد محمد زيدان التابع للجمعية بجانب الثانوية، حضرها مدير الثانوية طارق معتوق والمشرفة الصحية وأفراد الهيئيتين الإدارية والتعليمية ومتعلمو صف الثانوي الثالث بفروعه.بداية كلمات ترحيب بالمحاضر باللغتين العربية والأجنبية، من متعلمات الصف السابع، فالنشيد الوطني والنشيد المقاصدي، ثم تقديم من سحر عنتر التي أشارت الى أن "لثانوية المقاصد دورا رائدا في القيام بحملات التوعية، كما لأسرة مستشفى حمود الجامعي والعاملين فيها بصمة في الكثير من الأنشطة الصحية والبرامج الوقائية، لذا كان هذا اللقاء الصحي الثقافي".ثم استهل ابراهيم كلامه منوها بمكانة المقاصد وبرسالتها ومبادراتها، عارضا لموضوع المحاضرة "سرطان الثدي، تعريفه، انواعه، أسبابه، اعراضه، وسبل الوقاية والعلاج واهمية الكشف المبكر في كلا الحالتين".