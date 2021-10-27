المبلغ كبير جدًّا...جورجينا رودريغز تحصل على أجر شهري من كريستيانو رونالدو

كشفت إحدى الصحف أن كريستيانو رونالدو يدفع مبلغًا شهريًّا لحبيبته جورجينا رودريغز يصل إلى 100 ألف دولار أميركي على الرغم من أنها تحقيقها أموالًا طائلة في عملها كعارضة أزياء وشخصية معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي وتربعها على أغلفة المجلات المعروفة فثروتها تتخطى الـ 20 مليون دولار حتى عام 2021.