لبنان

الراعي التقى وفدي المحامين المستقلين والرابطة المارونية واطلع من الجبهة السيادية على مشاريعها

Lebanon 24
27-10-2021 | 11:21
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي ببكركي، وفدا من المحامين المستقلين ضم: روي عيسى الخوري، مارون بو شرف ويوسف الهراوي، في زيارة روتينية تخللها عرض للأوضاع العامة.

"الجبهة السيادية"
وبعد الظهر، استقبل الراعي وفدا من "الجبهة السيادية من أجل لبنان"، عرضت للأوضاع وجددت الدعم له ووضعته في أجواء المشاريع المستقبلية.

وبعد اللقاء، قال كميل دوري شمعون باسم الوفد: "أتينا اليوم كجبهة سيادية من أجل لبنان للحديث عن أهمية ملف القضاء اللبناني وأهمية استمرار القاضي بيطار في عمله على الرغم من الضغوطات التي تمارس والتي نستنكرها، ونطالب بفصل السلطات في لبنان وأن يبقى القانون محترما من الجميع، فنحن نعمل من أجل مصلحة كل الشعب اللبناني ولسنا طرفا بل نحن مع كل اللبنانيين".

بدوره، استنكر رئيس حركة "التغيير" ايلي محفوض "الاعتداء الذي حصل على أهالي عين الرمانة"، لافتا الى "السابقة المتمثلة برفع دعوى ضد السيد حسن نصرالله"، مشددا على "ضرورة قيام دولة القانون والمؤسسات، وبأن تطبق على الجميع بالتساوي". واعتبر أن "استدعاء الدكتور سمير جعجع كونه رئيس حزب مسيحي، هو أمر مستهجن ومعيب".

الرابطة المارونية
ثم استقبل الراعي وفدا من "الرابطة المارونية" ضم رئيسها نعمة الله أبي نصر، رئيس لجنة الانتشار جو خوري ومقرر لجنة الانتشار نبيل كرم والمهندس أنطوان الحصري ممثل الرابطة في أميركا، وعرض الوفد مع لنشاطات الرابطة في أميركا.
المصدر: الوكالة الوطنية
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