تدابير سير يوم غد في محيط قصر الأونيسكو

صـدر عن المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة مـا يلــي:يعقد مجلس النواب بتاريخ غد 28-10-2021، جلسةً في قصر الأونيسكو -بيروت.لذلك، سيتم اعتباراً من الساعة 6:00 من التاريخ المذكور أعلاه وحتى الانتهاء، منع مرور السيّارات وإجراء تحويلات، وفقاً لما يلي:منع مرور السير:القادم من الكولا بإتجاه محطة العجوز/ شارع البستاني، وتحويله باتجاه الكولا وإعادته نحو غبريال المر.داخل نفق الماريوت -بالاتجاهَين-وتحويله بإتجاه شارع غبريال المر صعوداً، وإعادته بإتجاه غبريال المر.عند مفرق "صيدلية مشموشي"، وتحويله بإتجاه مار الياس / سلام.عند مفرق بنك بيروت وتحويله بإتجاه مار الياس / سلام.تحت نفق صائب سلام، وتحويله من تقاطع الراشدين سلام بإتجاه حديقة المفتي حسن خالد.تحويل السير القادم من:جادة ديغول – تقاطع الكارلتون -ديغول، وإعادته باتجاه نصر / الروشة.تقاطع عبد الله المشنوق / كرامي باتجاه شارع رياض طه عيتاني نحو ساقية الجنزير.ساقية الجنزير نزولاً باتجاه شارع برلين – الكارلتون -ديغول.ساحة عبد العال بإتجاه غبريال المر."السمرلاند" -حديقة بن زايد صعوداً باتجاه ساحة عبد العال– غبريال المر –"الماريوت".يرجى أخذ العلم.