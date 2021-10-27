بو حبيب بحث مع الحلبي في تفعيل مجموعة من الاتفاقيات الثقافية مع إيطاليا وأوكرانيا وتونس

بحث وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب مع وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي في كيفية تفعيل مجموعة من الاتفاقيات الثقافية مع كل من إيطاليا، أوكرانيا وتونس.كما تم الاتفاق على آلية توزيع مجموعة من الهبات المقدمة من جهات مختلفة لمساعدة الطلاب اللبنانيين في الخارج.