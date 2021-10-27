فياض اطلع من ابراهيم على نتائج زيارة رئيس الحكومة إلى العراق

استقبل وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي نقل اليه نتائج الزيارة التي رافق فيها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى دولة العراق، والتفاهمات التي تم التوصل اليها وتلك التي تحتاج الى مزيد من المفاوضات بشأن زيادة كميات الفيول العراقي واستدامتها، استكمالا للاتفاقيات السابقة والتي تستدعي زيارة يقوم بها وزير الطاقة الى بغداد في وقت قريب.وتخلل اللقاء عرض للتطورات التي رافقت الزيارة وأتت في إطار العمل الذي كان بدأ من قبل الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس ميقاتي الى دولة العراق للبحث في إمكانية تمديد التعاون معها فور انتهاء العقود الحالية، سعيا الى زيادة الكميات الشهرية التي ترفع من ساعات التغذية اليومية لمؤسسة كهرباء لبنان واستدامتها.وأبلغ ابراهيم وزير الطاقة "استعداد المسؤولين العراقيين لتمديد هذا الإتفاق، كما عبروا عن موقف ايجابي لناحية رغبتهم الإلتزام بمساعدة لبنان في هذه الظروف الصعبة".وسيتوجه فياض الى العراق لتوقيع الإتفاقيات الضرورية عندما يتم التفاهم على آلية التعاون للمستقبل، كاشفا بالتوازي عن المساعي المبذولة لزيادة حصة لبنان من الغاز المصري وهو ما سيؤدي الى تعزيز قدرات مؤسسة كهرباء لبنان على إنتاج المزيد من الطاقة.عبد اللهكذلك استقبل فياض عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله، وكان عرض للخطوط العريضة للخطة الإصلاحية للكهرباء.وأشار بيان لمكتب عبد الله، إلى أنه "قدم لوزير الطاقة مذكرة حول واقع الكهرباء في اقليم الخروب، بوجود 3 معامل في المنطقة، ومنها ما يسبب ضررا بيئيا وصحيا مستمرا لأهالي الجوار، ومعملين على الطاقة المائية. وأورد عبد الله في مذكرته الاجحاف الكبير الواقع بحق الاقليم لناحية توزيع الطاقة المنتجة من المعامل الخمسة في الاقليم، وبأن كامل قرى الاقليم من السعديات إلى الرميلة صعودا نحو كافة قرى وبلدات الاقليم وصولا ألى المطلة، تحتاج 60 ميغاواط لتغطية كافة احتياجاتها. وقد وعد الوزير فياض بدرس الملف من كل جوانبه مع مؤسسة كهرباء لبنان لمعالجة المساواة بالتغذية، ليس فقط في المنطقة، ولكن على صعيد كل لبنان".