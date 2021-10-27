لبنان

المشنوق: الهجوم على السعودية والامارات غير مبرر

Lebanon 24
27-10-2021 | 12:36
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رأى النائب نهاد المشنوق في بيان، ان "هجوم وزير الاعلام جورج قرداحي غير مبرر على المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وعلى حق هذه الدول في الدفاع عن نفسها، في سياق صراع معقد وخطير، ومن موقع الجهل المطلق بسياقات حرب اليمن ومقدماتها وأدوار اللاعبين فيها".

واعتبر ان "تصريح الوزير قرداحي يؤكد مجددا على طبيعة الأزمة في علاقات لبنان بالعالم العربي، وهي أزمة إلغاء الهامش الذي كان موجودا بين الدولة والدويلة".

وقال: "إن سيطرة الدويلة على الدولة ما عدا بالامكان كتمانه او تمويهه بالتصريحات الرمادية، مثل ان "قرداحي يعبر عن رأيه ولا يعبر عن رأي الحكومة أو عن رئيس الجمهورية".

ولفت الى ان "كلام الوزير هو ابن بيئة سياسية أشرفت على تشكيل هذه الحكومة، وأعطتها الثقة، من موقع يغلب عليه العداء العلني للعروبة. وكلامه قبل شهر من تسميته وزيرا، كان هو البيان السياسي الذي نصبه وزيرا".

وختم: "الحل الموقت هو استقالة الوزير قرداحي تخفيفا للضرر الذي يتم إلحاقه بلبنان من هذه البيئة وهذا المناخ. والحل النهائي هو باستعادة الهامش بين الدولة والدويلة، وتقليص سيطرة الاحتلال الإيراني على القرار السياسي في لبنان، وهذا بحث يطول".
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