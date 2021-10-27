لبنان

حزب الله يدين الهجوم الإرهابي الذي نفذه تنظيم "داعش" على قرية الرشاد

Lebanon 24
27-10-2021 | 12:58
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أصدر حزب الله البيان التالي:
يدين حزب الله الهجوم الإرهابي الذي نفذه تنظيم داعش الإرهابي الوهابي على قرية الرشاد التابعة لقضاء المقدادية بمحافظة ديالى العراقية وراح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى.

 ان هذا الهجوم الغادر يكشف أن تنظيم داعش لا يزال أحد أكبر الأخطار التي تتهدد العراق ووحدته الوطنية وأن الدول الراعية والداعمة له مستمرة في عدوانها على العراق وأمنه واستقراره.

ان حزب الله إذ يعرب عن تضامنه مع الشعب العراقي العزيز، يرى أن هذه الجريمة المدانة تستدعي توحد العراقيين وتكاتفهم  وبذل أقصى الجهود الممكنة لملاحقة فلول هذا التنظيم المجرم واجتثاثه وتخليص العراقيين من شره.

ويرى حزب الله ان الشعب العراقي الذي كان له باعٌ طويلٌ في محاربة الإرهاب بجيشه الوطني وحشده الشعبي وفصائله المقاومة، قادر على انجاز هذه المهمة وصون العراق من الأخطار التي تتهدده.

اننا اذ نتقدم من الشعب العراقي العزيز والمظلوم وقيادته الدينية والرسمية والحزبية بأحر التعازي والمواساة نسأل الله تعالى الرحمة للشهداء والعافية للجرحى وللعراق الحبيب السلامة والازدهار.
 
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