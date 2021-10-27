وزير الزراعة عرض مع نظيره القطري الملف الزراعي والتصدير والاستيراد بين بيروت والدوحة

عقد وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن، على هامش مشاركته في مؤتمر "منظمة التعاون الإسلامي بشأن الأمن الغذائي والتنمية الزراعية"، لقاء مع نظيره القطري.



وأفاد بيان وزعه مكتب وزير الزراعة أنه "جرى خلال اللقاء النقاش في الملف الزراعي والتصدير والاستيراد بين بيروت والدوحة وسبل معالجة أي ثغرات قد تعيق انسيابية تصدير واستيراد المنتجات الزراعية. كما تم تأكيد متانة العلاقات بين البلدين وضرورة صوغ اتفاقات في مجال الزراعة لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين".