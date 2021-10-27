منظمة التحرير واللجان الشعبية: للاضراب عن الطعام غدا تضامنًا مع الأسرى والمعتقلين في السجون الصهيونية

دعت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية واللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان ببيان، إلى "الإضراب عن الطعام ليوم واحد فقط، غدا الخميس، على ألا تتعطل الحياة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، خصوصا في ما يتعلق بعمل الأونروا والمدارس، وذلك التزاما بقضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون ومعتقلات العدو الصهيوني، وتضامنا معهم، وخصوصا مع الأسرى المضربين عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الإداري".وثمنت عاليا "الجهود التي يبذلها ناشطون فلسطينيون وعرب في الحملة اليومية الواسعة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي للتضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الصهيونية، الذين يواجهون إجراءات عقابية جماعية، وذلك بإطلاق رسوم تعبر عن التضامن معهم وتطالب بإنقاذهم وتحقيق مطالبهم".