لبنان

تعرض لإطلاق نار في ساحة النور وهذا ما حصل به

Lebanon 24
27-10-2021 | 13:26
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تعرض أحد الأشخاص الملقب ب"أبو القعقاع" للإطلاق نار فأصيب بطلقات نارية في قدميه وذلك في ساحة النور - طرابلس بالقرب من بنك جمال ترست بنك.
وفر مطلق النار فيما توجهت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة إلى المكان، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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طرابلس

إطلاق نار

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