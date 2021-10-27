تعرض لإطلاق نار في ساحة النور وهذا ما حصل به

تعرض أحد الأشخاص الملقب ب"أبو القعقاع" للإطلاق نار فأصيب بطلقات نارية في قدميه وذلك في ساحة النور - طرابلس بالقرب من بنك جمال ترست بنك.

وفر مطلق النار فيما توجهت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة إلى المكان، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".