حاولوا مغادرة الأراضي اللبنانية عبر أحد المراكب.. فوقعوا في قبضة الجيش

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 27 /10 /2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات على شاطئ الدامور 15 شخصاً من الجنسية السورية يحاولون مغادرة الأراضي اللبنانية عبر أحد المراكب باتجاه إيطاليا.بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.