المفتي بكار: السعودية لم تبخل على لبنان ولا فرقت بين طائفة وأخرى

أكد المفتي الشيخ زيد بكار زكريا أن "... المملكة العربية السعودية "لم تبخل يوما على لبنان، وشهد القاصي والداني بدعمها ووقوفها مع لبنان، وهي لم تفرق بين منطقة ومنطقة ولا طائفة وطائفة، بل استقبلت اللبنانيين ليعملوا عندها ووفرت لهم فرص العمل التي حرموا منها في بلدهم لبنان"، مستنكرا التعرض لها.وأضاف: "من المعيب جدا أن يتجاهل لبناني وضع بلاده لينتقد غيره، وكلنا يعلم أن من شيم العرب الوفاء وحفظ الجميل والمعروف"...