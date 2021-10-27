لبنان

على خلفية لعبة بلياردو...طعنه بسكين في أبي سمراء

Lebanon 24
27-10-2021 | 14:38
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أقدم المدعو "ع.ح" على طعن المدعو "أ.ح" بسكين في جسمه في منطقة أبي سمراء - طرابلس.
 
وأفادت المعلومات أن خلافًا وقع بينهما على خلفية لعبة بلياردو حيث نقل المصاب إلى مستشفى الزهراء فيما فر الطاعن إلى جهة مجهولة.
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