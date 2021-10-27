على خلفية لعبة بلياردو...طعنه بسكين في أبي سمراء

أقدم المدعو "ع.ح" على طعن المدعو "أ.ح" بسكين في جسمه في منطقة أبي سمراء - طرابلس.

وأفادت المعلومات أن خلافًا وقع بينهما على خلفية لعبة بلياردو حيث نقل المصاب إلى مستشفى الزهراء فيما فر الطاعن إلى جهة مجهولة.