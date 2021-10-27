أبو الحسن لـ"الأنباء" الكويتية: نرفض الأصوات المسيئة للخليج

أعلن أمين سر "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي أبو الحسن الرفض المطلق لكل الأصوات غير المسؤولة التي صدرت أخيرا بالإساءة الى دول الخليج وتحديدا السعودية، داعياً تعقيباً على كلام وزير الاعلام جورج قرداحي الجميع للعودة الى الثوابت والمرتكزات الأساسية للبنان، والتأكيد مجددا على الانتماء والهوية العربية، وانطلاقا من حرصنا الشديد على علاقات الأخوة التي تجمع بيننا وبين الإخوة العرب وتمنياتنا الاستقرار الدائم لهم وعدم التنكر لما قدموه للبنان، ولم يتأخروا يوما عن احتضان وطننا وأبنائنا في ازماتهم في العديد من المحطات.ونوّه في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية بمبادرة البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي باتجاه الرؤساء الثلاثة والهادفة لعدم تحول لبنان الى ساحة تبادل للرسائل الساخنة بين لاعبين اقليميين ودوليين، الأمر الذي يوجب على كل الافرقاء الاستفادة من تلك الزيارات، للانطلاق بنظرة افق وطنية في ايجاد المخارج المطلوبة.