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لبنان
اليونيفيل تسلّمت من جنود الاحتلال الراعي المختطف
Lebanon 24
27-10-2021
|
16:09
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تسلّمت قوات اليونيفيل الراعي القاصر ابراهيم المحمد، الذي كانت القوات الاسرائيلية قد اختطفته اليوم من الوزاني مقابل المنتزهات واقتادته الى الداخل المحتل.
وسلمت "اليونيفيل" بدورها الراعي إلى مخابرات الجيش على السياج التقني مقابل المطلة.
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