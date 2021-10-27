لبنان

اليونيفيل تسلّمت من جنود الاحتلال الراعي المختطف

Lebanon 24
27-10-2021 | 16:09
A-
A+
Doc-P-879880-637709732081122086.jpg
Doc-P-879880-637709732081122086.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تسلّمت قوات اليونيفيل الراعي القاصر ابراهيم المحمد، الذي كانت القوات الاسرائيلية قد اختطفته اليوم من الوزاني مقابل المنتزهات واقتادته الى الداخل المحتل.
وسلمت "اليونيفيل" بدورها الراعي إلى مخابرات الجيش على السياج التقني مقابل المطلة.
مواضيع ذات صلة
تدريب مشترك بين الجيش واليونيفيل
lebanon 24
28/10/2021 13:41:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون التقى قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب الجنرال ستيفانو دل كول وتداول معه في التمديد لـ "اليونيفيل" سنة اضافية مع قرار من مجلس الأمن بمساعدة الجيش اللبناني
lebanon 24
28/10/2021 13:41:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق عدة
lebanon 24
28/10/2021 13:41:44 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما ينتظر جعجع بعد ختم مخابرات الجيش ملفه!
lebanon 24
28/10/2021 13:41:44 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش

اليونيفيل

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:16 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2021-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:37 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:50 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2021-10-28
06:35 | 2021-10-28
06:25 | 2021-10-28
06:23 | 2021-10-28
06:21 | 2021-10-28
06:10 | 2021-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website