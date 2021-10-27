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لبنان
احتواء أزمة
Lebanon 24
27-10-2021
|
17:03
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بات مرجعان كبيران يميلان لإستعادة تجربة مماثلة لإحتواء مخاطر أزمة مع الجانب العربي، تنعكس سلباً على مساعي الانفراج، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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