لبنان

احتواء أزمة

Lebanon 24
27-10-2021 | 17:03
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بات مرجعان كبيران يميلان لإستعادة تجربة مماثلة لإحتواء مخاطر أزمة مع الجانب العربي، تنعكس سلباً على مساعي الانفراج، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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