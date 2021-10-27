لبنان

جهود لم تفلح

Lebanon 24
27-10-2021 | 17:14
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لم تفلح جهود حزب حليف لطرفين، في إحتواء الاشتباك القائم بينهما، ومخاطر انعكاساته على تماسك "جبهة المحور، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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