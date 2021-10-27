لبنان

جلسة مجلس النواب اليوم: تأكيد على التعديلات

Lebanon 24
27-10-2021 | 17:42
A-
A+
Doc-P-879884-637709786627245172.jpeg
Doc-P-879884-637709786627245172.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت "اللواء": تنعقد الجلسة العامة لمجلس النواب في الأونيسكو لبحث جدول اعمال من 35 بندا، البارز من بينهم قانون الانتخاب في ضوء رده من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وتمسك اللجان النيابية به، وذلك وسط غليان سياسي حاد بين الرئيس نبيه بري من جهة والرئيس ميشال عون وتكتل "لبنان القوي" من جهة ثانية.
المصدر: اللواء
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:16 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2021-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:37 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:50 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2021-10-28
06:35 | 2021-10-28
06:25 | 2021-10-28
06:23 | 2021-10-28
06:21 | 2021-10-28
06:10 | 2021-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website