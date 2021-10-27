لبنان

أمام أعين الدولة

Lebanon 24
27-10-2021 | 22:14
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عُلم أنه في إحدى بلدات كسروان السياحية تحصل عمليات شفط للرمول ليلاً أمام أعين الأجهزة الأمنية المختصة، من دون أن يحرّك أحد ساكناً.
(النهار)
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