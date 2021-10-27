لبنان

التزام الصمت

Lebanon 24
27-10-2021 | 22:16
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لوحظ أنّ أحد النواب المخضرمين والذي يصنَّف ضمن كتلة حزبية وهو غير حزبي، يبتعد عن الحضور النيابي أو السياسي وإطلاق أي مواقف، وينتظر بفارغ الصبر انتهاء ولاية المجلس.
 
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