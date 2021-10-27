التزام الصمت

لوحظ أنّ أحد النواب المخضرمين والذي يصنَّف ضمن كتلة حزبية وهو غير حزبي، يبتعد عن الحضور النيابي أو السياسي وإطلاق أي مواقف، وينتظر بفارغ الصبر انتهاء ولاية المجلس.