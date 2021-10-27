عُلم أن اتصالات جرت بعيداً من الأضواء، بين قياديين من حزبين حليفين كانا في فريق سيادي، من أجل توضيح بعض المسائل المرتبطة بما جرى في الطيونة، وصولاً إلى عودة التواصل على مستوى قيادتيهما.