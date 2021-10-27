لبنان

بيان لافت

Lebanon 24
27-10-2021 | 22:18
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كان لافتاً البيان الذي أصدرته قيادة الجيش ليل أمس ونفت فيه التسريبات التي يتم تداولها حول التحقيقات في حادثة الطيونة، وقد جاء قبل ساعات من موعد دعوة رئيس "حزب القوات" سمير جعجع لسماعه كشاهد.
(نداء الوطن)
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