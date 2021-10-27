عون بدل ديب

علم أن "التيار الوطني الحر" استبدل النائب حكمت ديب بالنائب ألان عون في المواجهة التلفزيونية التي كانت مقررة سابقاً مع النائب في تكتل "الجمهورية القوية" بيار بو عاصي، بعدما فشل ديب في أن يكون مقنعاً في الحملة على "القوات".

(نداء الوطن)