سحب الـ"كابيتال كونترول" مطروح بالجلسة العامة؟

رجّحت مصادر ألا يقر مجلس النواب أياً من اقتراحي قانون الكابيتال كونترول المعروضين على جلسة الهيئة العامة للمجلس التي تنعقد اليوم. بعض النواب أشار إلى أنه ليس هناك اتفاق واضح بين الكتل على التأجيل، إلا أن سحب الاقتراحين مطروح، خصوصاً لجهة التباين بينهما أولاً، والتباين مع ملاحظات صندوق النقد الذي يطلب أن يكون المشروع ضمن الخطة الشاملة لإعادة الهيكلة.

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