لبنان

قاتل الجيش في عرسال.. هذا ما أصدرته المحكمة العسكرية بحقه

Lebanon 24
28-10-2021 | 00:28
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أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة حكماً بحق السوري خالد عبد الحميد البكور قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة به مع التجريد من الحقوق المدنية، وغرامة مالية قدرها 500 ألف ليرة لبنانية وإلزامه تقديم بندقية حربية.
وورد في حيثيات الحكم أنه، على الأراضي اللبنانية وبتاريخ لم يمرّ عليه الزمن، أقدم البكور على الإنتماء الى التنظيمات الإرهابية واستلامه أسلحة حربية منها والمشاركة في القتال ضد الجيش  في عرسال وقتل ومحاولة قتل وخطف عسكريين وسرقة وتحطيم محتويات مخفر عرسال.
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