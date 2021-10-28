لبنان

درويش: الحكومة حاجة ملحة

Lebanon 24
28-10-2021 | 00:59
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اعتبر النائب علي درويش أنه من المفترض أن تأخذ مبادرة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي منحى إيجابياً بداية الأسبوع المقبل، لافتاً الى أن جلسة مجلس النواب اليوم ستكون مؤشراً لذلك والجميع بات أمام مسؤولياته والحكومة حاجة ملحّة.
درويش وفي حديث لاذاعة صوت كل لبنان أكد أن الرئيس نجيب ميقاتي لديه النية الكاملة للعمل ولا سيما بما خص الأمور المعيشية والوزراء كذلك من خلال اجتماعات عديدة ويجب ترجمة ذلك من خلال اجتماع مجلس الوزراء وعلى الجميع العمل بهذا الاتجاه.
وفي ما يتعلق بجلسة مجلس النواب اليوم قال درويش: بموضوع الانتخابات سنأخذ في المجلس النيابي القرارات المناسبة ويمكن السير بالتعديلات وإذا حصل الطعن فهذا الأمر يعود للمجلس الدستوري ويمكن تعديل المهل.
 
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