لبنان

بأعصاب باردة.. سرقت مجوهرات من متجر بإحترافية وفرّت (صورة)

Lebanon 24
28-10-2021 | 01:54
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ذكرت مندوبة "لبنان 24" أن سيدة مجهولة الهوية قامت بسرقة مجوهرات من محل ابو عرب في المنية بطريقة احترافية. وطلب صاحب المحل ممن يتعرف عليها ابلاغ القوى الامنية .
 
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المنية

مجوهرات

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