بأعصاب باردة.. سرقت مجوهرات من متجر بإحترافية وفرّت (صورة)

ذكرت مندوبة "لبنان 24" أن سيدة مجهولة الهوية قامت بسرقة مجوهرات من محل ابو عرب في المنية بطريقة احترافية. وطلب صاحب المحل ممن يتعرف عليها ابلاغ القوى الامنية .