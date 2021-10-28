من الشاشة الصغيرة الى البرلمان: ترشيحات واتصالات

بعدما أعلن كل من الاعلاميين بسام ابو زيد وسعد الياس، وان بطريقة غير مباشرة، عزمهما على الترشح للانتخابات النيابية، افادت المعلومات ان وجوهاً اعلامية وفنية أخرى ستخوض المعركة، أمثال نبيلة عواد، وديانا فاخوري، وغيرهما ، لكن البحث في هذا السياق لا يزال في بداياته.