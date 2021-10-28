لبنان

اين التحقيقات بشأن لقاحات الماء؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-10-2021 | 03:15
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سألت مصادر متابعة أين أصبحت التحقيقات في موضوع لقاحات الماء التي أعطيت في مستشفى البترون، واين أصبحت الممرضة التي زورت اللقاحات، وهل من جديد في هذا الملف؟ أم انه بات في الادراج بانتظار اللفلفة مع مرور الزمن؟
المصدر: خاص "لبنان 24"
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