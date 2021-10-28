اين التحقيقات بشأن لقاحات الماء؟

سألت مصادر متابعة أين أصبحت التحقيقات في موضوع لقاحات الماء التي أعطيت في مستشفى البترون، واين أصبحت الممرضة التي زورت اللقاحات، وهل من جديد في هذا الملف؟ أم انه بات في الادراج بانتظار اللفلفة مع مرور الزمن؟