زحمة سير على هذه الطرقات.. تجنبوها!

ادى تعطل شاحنة على طريق عام الكحالة باتجاه عاليه الى زحمة سير خانقة في المحلة. وفي وقت عملت القوى الأمنية على تسيير حركة المرور، سجلت زحمة سير خانقة على أوتوستراد الرئيس لحود باتجاه سوق السمك الكرنتينا.كما أدى تعطّل سيارة في محلة أنفاق المطار باتجاه بيروت الى حركة مرور ناشطة في المحلة، في حين سجلت حركة مرور كثيفة من خلدة باتجاه انفاق المطار.وعلى الأوتوستراد الساحلي، سجلت حركة مرور كثيفة من اوتوستراد انطلياس باتجاه نهر الموت.في مجال آخر، أفادت إحصاءات غرفة التحكم للحوادث عن سقوط 6 جرحى في 5 حوادث سير، تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية.