لبنان

درباس: دياب ملتزم الصمت ولا يريد الدخول بسجالات سياسية مع أحد

Lebanon 24
28-10-2021 | 02:43
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أكد الوزير السابق رشيد درباس أن الرئيس حسان دياب ملتزم الصمت ولا يريد الدخول بسجالات سياسية مع أحد وهو مصمم على الاحتكام الى القانون.

وأشار في حديث الى "صوت كل لبنان"، الى أن "قاضي التحقيق تجاوز صلاحياته من ناحية القانون والدستور لأن الإهمال الوظيفي يعود للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء البت به. وبالتالي فقد تقدم فريق الرئيس دياب بمدعاة دولة ما يوقف النظر بكل ما يتعلق بصاحب المراجعة أي يعلّق التحقيق مع الرئيس دياب الى أن يبت بالقضية واذا بت سلباً يستدعى دياب للتحقيق من جديد وإذا بت ايجاباً ترفع يد قاضي عن الملف".
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