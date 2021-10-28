لبنان

اسود: جل ما تعرفونه القتل والتعدي والتسويات على الدم

Lebanon 24
28-10-2021 | 02:46
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غرّد عضو تكتل لبنان القوي النائب زياد اسود عبر "تويتر" "احد النواب البارحة يحملنا مسؤولية تخريب الوفاق بين غبطته ورئيس المجلس..الوفاق لا يكون على ملفات قضائية وتحقيقات جارية، يبدو أنك لم تسمع بالحق العام وبالحق الشخصي والضحايا وأهلهم وحقوقهم، جل ما تعرفونه القتل والتعدي والتسويات على الدم وشعارات البطولات الوهمية والنفاق".
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