اسود: جل ما تعرفونه القتل والتعدي والتسويات على الدم

احد النواب البارحة يحملنا مسؤولية تخريب الوفاق بين غبطته و رئيس المجلس..الوفاق لا يكون على ملفات قضائية و تحقيقات جارية، يبدو أنك لم تسمع بالحق العام و بالحق الشخصي و الضحايا و أهلهم و حقوقهم ،جل ما تعرفونه القتل و التعدي و التسويات على الدم و شعارات البطولات الوهمية و النفاق.