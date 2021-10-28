بسبب "فرس"... أطلق عليه النار وكاد يقتله!

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إقدام الشاب ع. ز.د في بلدة النبي رشادة على اطلاق النار من سلاح صيد على العامل السوري في مزرعته عيسى الحبيب فاصابه في قدمه الذي نقل الى مستشى بعلبك الحكومي في مدينة بعلبك للمعالجة. وفي التفاصيل ان ز. د اودع فرسا عند الحبيب للاهتمام بها وقد فوجئ صباح اليوم بانها ميتة فاقدم على اتهام السوري فاطبق النار عليه بعد تلاسن حصل بينهما.