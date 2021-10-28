يسرق سيارات حديثة الصنع ويهربها إلى سوريا.. أوقف بكمين محكم

صـدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامة البلاغ التالي: بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المستمرّة لملاحقة عصابات سرقة السيّارات وتوقيف أفرادها، تمكّنت عناصر مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية من تحديد هوية ومكان تواجد أحد أفراد عصابة تستهدف السيارات حديثة الصنع في عملياتها، ويدعى:

ه. ح. (من مواليد عام 1993، فلسطيني) بحقه /3/ بلاغات بحث وتحرّ بجرم تأليف عصابة لسرقة السيارات.

بتاريخ 19-10-2021، نفّذت قوّة من المكتب المذكور كمينًا محكمًا في محلّة الكورنيش البحري – صيدا، تمكّنت في خلاله من توقيف المشتبه به.

بالتحقيق معه، اعترف بسرقة /7/ سيارات من نوعي "کيا" و"هيونداي" من عدّة مناطق في محافظتي بيروت وجبل لبنان، وتهريبها إلى سوريا لقاء مبالغ مالية، لصالح شخص مطلوب للقضاء، يدعى: (ب. ط. من مواليد عام 1994، لبناني)، وذلك بالاشتراك مع آخرين، العمل جارٍ لتوقيفهم.

والتحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص.