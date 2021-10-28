البيطار يرفع جلسة استجواب دياب.. هذا ما حصل

وفي سياق متصل، أشارت قناة "الجديد" الى ان وكيل المدعى عليه الوزير السابق نهاد المشنوق سيتقدم بعد قليل بدعوى مخاصمة الدولة وبالتالي ترفع يد المحقق العدلي عن ملاحقة المشنوق حتى البت بها.





رفع المحقق العدلي القاضي طارق البيطار جلسة استجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب بعد تبلغه دعوى مخاصمته من الهيئة العامة لمحكمة التمييز.وأشارت المعلومات لـ"لبنان 24" الى ان هذا الأمر طبيعي للغاية بانتظار قرار محكمة التمييز في هذا الاطار.