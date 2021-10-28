بعد رسوب صف بأكمله... اعتصام وقطع للطريق امام مبنى دائرة التربية في طرابلس

يعتصم اهالي عدد من الطلاب ويقطعون الطريق امام مبنى دائرة التربية في طرابلس، وفق مندوبة "لبنان 24".وكان صرخة لطالبة من مكان الاعتصام "يا اما بنجحنا الوزير او راييحين لعندو على قلب بيتو ببيروت".ويأتي هذا التحرك على خلفية رسوب صف بأكمله بإمتحان الاكمال نتيجة قرارات المدرسة الذي اعتبرها الاهالي هي مجحفة و ظالمة بحق ابناءهم.