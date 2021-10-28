لبنان

لا رفع للحد الادنى للاجور... ماذا عن بدل النقل؟

Lebanon 24
28-10-2021 | 04:11
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أكّد وزير العمل مصطفى بيرم أنّه، "جرى الاتفاق أمس على ان يكون بدل النقل اليومي لموظفي القطاع الخاص يُساوي بدل النقل لموظفي القطاع العام وقيمته لن تكون أقلّ من 60 ألف ليرة يومياً."

وأضاف في حديث لـ"الجديد": "جرى الاتفاق في اجتماع لجنة المؤشر أمس على دفع مبلغ مالي مقطوع لموظفي القطاع الخاص لا يدخل في صلب الراتب وحالياً لا وجود لرفع حد ادنى للاجور بشكل رسمي."
 
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