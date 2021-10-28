عون اطلع من بوحبيب على نتائج قمة دول عدم الإنحياز

اطلع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من وزير الخارجية عبدالله بو حبيب على نتائج قمة دول عدم الإنحياز التي انعقدت في بلغراد والمواضيع المطروحة في قمة المناخ التي تعقد في اليومين المقبلين في مدينة غلاسكو في إسكتلندا.