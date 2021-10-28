الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق عدة

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 28/10/2021 ما بين الساعة 11.00 والساعة 14.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة مركبا ورب الثلاثين".واعلنت في بيان ثان، ان "وحدة من الجيش ستقوم إعتبارا لغاية 29/10/2021 ما بين الساعة 9.00 والساعة 22.00، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات".وفي بيان آخر، لفتت الى انه "بتاريخي 30 و31/10/2021 ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 14.00، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة وطى الجوز، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية".كما صدر بيان رابع، افاد ان "وحدة من الجيش ستقوم بتاريخي 29، 30/10/2021 اعتبارا من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 14.00، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة وطى الجوز، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية".وختاما اعلنت انه "لغاية 31/ 10/ 2021 ما بين الساعة 7.00 والساعة 24.00، ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية في منطقة العاقورة وحقل تدريب تم رطيبة تتخللها رمايات بالذخيرة الحية".