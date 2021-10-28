جثة على الرصيف منذ ساعات الصباح الاولى... ماذا يحصل في الدورة؟

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن امرأة في العقد السادس قضت سقوطا من شرفة منزلها في الدورة قرب مستشفى مار يوسف.

توازيا، أشارت الـ"أم تي في" إلى أن الجثة لا تزال موجودة منذ ساعات الصباح الأولى على الرصيف، بانتظار وصول الطبيب الشرعي.