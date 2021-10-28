لبنان

جثة على الرصيف منذ ساعات الصباح الاولى... ماذا يحصل في الدورة؟

Lebanon 24
28-10-2021 | 05:08
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن امرأة في العقد السادس قضت سقوطا من شرفة منزلها في الدورة قرب مستشفى مار يوسف.
توازيا، أشارت الـ"أم تي في" إلى أن الجثة لا تزال موجودة منذ ساعات الصباح الأولى على الرصيف، بانتظار وصول الطبيب الشرعي. 
 
 
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